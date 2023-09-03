日前民進黨立委參選人鄭文婷才因為基隆市政府垃圾飛灰處理案，向基隆地檢署提告基隆市長謝國樑及環保局副局長管鳳珠。鄭文婷旋即將矛頭指向國民黨立參選人林沛祥，兩人透過臉書隔空互摃。基隆市政府則表示，讓基隆邁向環境永續，才是長遠之計。
基隆市政府與垃圾廢棄物處理業者永盛公司的BOO促參合約於7月屆滿後未續約，基市府8月重新招標，以每公噸2.5萬元的價格，將垃圾焚化後的飛灰固化物，交由高雄的吉衛公司處理。
鄭文婷上周質疑基隆市政府在該標案中，涉嫌規格綁標，向基隆地檢署提告涉圖利罪。旋即將炮口瞄準林沛祥。林則認為鄭所提出的數據是譁眾取寵的「假數字」。
鄭文婷接著引述基隆市府說法：「既然要花一樣的錢，為什麼垃圾要埋在自己家裡？」她認為，原廠商處理費新報價每公噸1萬元，還有回饋金，相較之下，新廠商每公噸得花2.5萬元，差別只是運到高雄，難道運費要花1.5萬元？如此一來一年就要花3億餘元。
林沛祥1日則是反問鄭：「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前的利益？」他認為，飛灰與底渣的去留，影響未來數十年的決定，其中的戴奧辛、重金屬、以及其他汙染物，將對環境造成以百年計算的傷害。
林沛祥指出，灰渣的去留與四接議題一樣，帶來的環境影響與汙染，都是基隆市民們共同承擔。差別在於四接議題不是基隆市府說了算，但灰渣可以。不必將這個問題留給我們的下一代去面對，下一代不應該是犧牲品。他並質問鄭：「
灰渣應該為了『便宜行事』而留在基隆嗎？」
鄭文婷則是回嗆：「不論基隆還是高雄，大家都在同一塊土地上，拿飛灰離開基隆當擋箭牌，掩飾處理費暴增的真相，不是便宜行事，而是給了廠商便宜。」
對於兩位立委參選人的隔空交戰，基隆市政府發言人余治明表示，基隆市環保局認為，讓基隆邁向環境永續，才是長遠之計，謝謝議員關心。
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