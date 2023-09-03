民進黨基隆市立委參選人鄭文婷痛批基市府與對手是用飛灰離開基隆當擋箭牌，掩蓋處理費暴增的真相，給廠商便宜。（張志康攝）

日前民進黨立委參選人鄭文婷才因為基隆市政府垃圾飛灰處理案，向基隆地檢署提告基隆市長謝國樑及環保局副局長管鳳珠。鄭文婷旋即將矛頭指向國民黨立參選人林沛祥，兩人透過臉書隔空互摃。基隆市政府則表示，讓基隆邁向環境永續，才是長遠之計。

基隆市政府與垃圾廢棄物處理業者永盛公司的BOO促參合約於7月屆滿後未續約，基市府8月重新招標，以每公噸2.5萬元的價格，將垃圾焚化後的飛灰固化物，交由高雄的吉衛公司處理。

鄭文婷上周質疑基隆市政府在該標案中，涉嫌規格綁標，向基隆地檢署提告涉圖利罪。旋即將炮口瞄準林沛祥。林則認為鄭所提出的數據是譁眾取寵的「假數字」。

鄭文婷接著引述基隆市府說法：「既然要花一樣的錢，為什麼垃圾要埋在自己家裡？」她認為，原廠商處理費新報價每公噸1萬元，還有回饋金，相較之下，新廠商每公噸得花2.5萬元，差別只是運到高雄，難道運費要花1.5萬元？如此一來一年就要花3億餘元。

林沛祥1日則是反問鄭：「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前的利益？」他認為，飛灰與底渣的去留，影響未來數十年的決定，其中的戴奧辛、重金屬、以及其他汙染物，將對環境造成以百年計算的傷害。

林沛祥指出，灰渣的去留與四接議題一樣，帶來的環境影響與汙染，都是基隆市民們共同承擔。差別在於四接議題不是基隆市府說了算，但灰渣可以。不必將這個問題留給我們的下一代去面對，下一代不應該是犧牲品。他並質問鄭：「

灰渣應該為了『便宜行事』而留在基隆嗎？」

鄭文婷則是回嗆：「不論基隆還是高雄，大家都在同一塊土地上，拿飛灰離開基隆當擋箭牌，掩飾處理費暴增的真相，不是便宜行事，而是給了廠商便宜。」

對於兩位立委參選人的隔空交戰，基隆市政府發言人余治明表示，基隆市環保局認為，讓基隆邁向環境永續，才是長遠之計，謝謝議員關心。