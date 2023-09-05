基隆市長謝國樑5日上午表示，青年免費電動機車將於9月下旬開放申請，預估首批將於10月底前交車。同時也將協同合作的業者，在基隆市廣建充電站及換電櫃。但各黨的基隆市議員，對於這項謝國樑政見的兌現，各有不同的看法。

國民黨籍的基隆市議員藍敏煌指出，首先肯定謝市長實現選前承諾的青年電動機車政見，主要的目的就是要減輕基隆年輕人的負擔，鼓勵年輕人透過做公益零負擔取得電動機車。一方面幫助年輕人減輕購車負擔，另一方面也讓基隆能夠邁向低碳永續的城市，今年採購1.2萬輛電動機車，每年逐步增加意味基隆每年會有更多青年朋友投入公益，未來基隆必定能成為亞洲最有愛的城市！

民進黨立委參選人、基隆市議員鄭文婷認為，謝國樑現行補助方案，明顯違反今年6月議會要求「電動車補助方案應不限品牌」決議，完全藐視議會；市府設下多重門檻，「民眾看的到吃不到」，更與選舉時謝國樑主推gogoro政見相去甚遠。

此外，議會備詢時，謝國樑答應保留名額給民眾加價選購中意的電動車，目前也沒看到；謝國樑應向民眾說明政策跳票原因，並公開向市民道歉。

無黨籍的基隆市議員陳冠羽則是認為，青年公益電動車政策不該只作為兌現市長選舉政見之用，更需要帶動城市發展。

陳冠羽說，綜觀基隆市交通問題，國道客運通勤困境、道路設計不良、市公車虧損等老問題需解決，112年所編列之交通預算總共才4.3億元，電動機車政策則預計將支出4.5億元！呼籲謝市府應確定市政願景跟重心以及「公益青年就業電動機車補助專案」的施政重點為何？青年不會因為一台電動機車熱心於公益或回饋社會，更不會因此減輕就業、通勤壓力，電動機車政策能完善的施政藍圖是什麼？

陳冠羽指出，若想讓基隆逐步邁向低碳城市，請市府提出城市減碳路徑的具體方向，並將「基隆市低碳城市自治條例」送進議會審議。