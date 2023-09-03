台北市內湖、南港立委選區，尋求連任的民進黨立委高嘉瑜面臨國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱挑戰，選情艱困。對此，前立委蔡正元分析致命傷並斷言高落選已成定局。

蔡正元今（3）日在政論節目《週末大爆卦》中提到，吳欣岱比高嘉瑜還綠，吸走大量選票，使高嘉瑜選情受到不小影響，此外，高嘉瑜沒有王世堅的命，因王世堅在初選打敗何志偉，使英系集結，反觀高嘉瑜背後至今沒看到英系人馬。蔡正元認為，若賴清德無法把吳欣岱勸退，高嘉瑜落選成定局。

「即使賴清德成功將吳欣岱勸退，高嘉瑜也未必有贏面」。蔡正元進一步分析道，內湖、南港區藍稍微大於綠，即便國民黨在總統選舉選的再爛，立委席次跟議員席次都不錯，再加上高嘉瑜並非內湖、南港區本地人，若民進黨再不挺，「高嘉瑜落選定了」。

蔡正元強調，目前整體局勢不一樣，民進黨支持高嘉瑜的力度衰退，加上高與前男友林秉樞的事件使其在內湖、南港居民心中受到傷害。綜合上述總總因素，蔡正元說高嘉瑜選情艱困，並斷言國民黨拿回這席的機率超過80％。