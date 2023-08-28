鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午選在總統府對面的張榮發基金會召開記者會，宣布以總統參選人，投入2024總統大選！對此，PTT上的鄉民紛紛表示，「恭喜賴候選人」、「老賴表示：穩了！（握拳）」、「LIE辦能買披薩 可樂開趴慶祝勝選了」。

據《美麗島電子報》25日公布的總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德41.7%、民眾黨柯文哲21.3%、國民黨侯友宜17.7%；在四腳督的情況下，賴清德39.1%、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12.0％；而TVBS民調亦顯示，賴以37%穩坐優勢，民眾黨柯文哲28%排第二、國民黨侯友宜支持度為22%。

對於郭台銘宣布參選2024，鄉民也紛紛在PTT《八卦版》上留言，「賴終於安心了，很怕輸掉」、「有人穩惹，先恭喜」、「現場擺的都是民進黨的花籃 」、「先讓大哥爽一下」、「賴清德躺著選」、「沒誠信的人」、「賴清德笑瘋」、「宣布開始垃圾時間 」、「好好去當你自己的郭董，不要鬧了」、「深綠郭粉動起來」、「10%的主流民意？」。

此外，有網友也直言，「先在這邊恭喜賴清德賴總統正式當選，原本還可能有個0到1%的機率意外落選，現在連千分之一輸的機率都沒了，這是一場躺著上的選戰，再次恭賀賴總統當選。」 還有網友在郭台銘的參選直播下方留言，「我全家深綠郭粉已準備好幫忙連署挺阿銘參選到底！」