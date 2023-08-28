侯友宜的二哥侯明鋒說，侯友宜是真正腳踏實地在做事的人。（孫英哲攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到彰化縣基層拜會，從早到晚連趕11個行程，首站參訪彰濱秀傳醫院，並與醫界大老、秀傳醫療集團總裁黃明和會面。侯友宜重申當選將逐年提升健康照護支出的GDP佔比至8％，為醫事人員加薪並改善工作環境，同時擴大健康醫療照護的投資。

彰化縣長王惠美、彰化縣醫師公會理事長廖慶龍等人，今天上午陪同侯友宜造訪彰濱秀傳醫院，參觀該院的微創中心等設施，侯友宜對於秀傳醫療集團長年關注偏鄉醫療表示非常贊同及肯定，而秀傳醫療集團總裁黃明和也現身接待，現場氣氛熱烈。

侯友宜除感謝醫療人員平日辛勞付出外，也強調未來當選後將會擴大健康照護投資，去年的醫療健康照護僅佔GPD的6.8％，他當選後會在任內逐年提高到GDP佔比至8％，並改善醫療就業環境，提升醫事人員薪資福利，也要推動預防保健醫療，包括運動、營養、心理等領域，並結合科技建立全民保健觀念。

侯友宜的二哥、前高醫院長侯明鋒也現身彰濱秀傳醫院，侯明鋒說，侯友宜當了40幾年的公務人員，長年腳踏實地在做事情，絕不是只會喊口號，或是說的是一套，做的是一套，台灣人最好的是淳樸、善良及信任的傳統，侯友宜絕對禁得起考驗。

「讓人民安居樂業，是我弟弟這幾十年從政一以貫之在做的事。」侯明鋒指出， 大家都可看到侯友宜是真正在做事情的人，台灣許多美好的傳統不應該被破壞，也不該被拖垮，台灣人是善良的，都會用眼睛在看誰才是真正在做事的人，誰才是真正為台灣安全、讓民眾安居樂業的人。