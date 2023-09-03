因應海葵颱風來襲，台電彰化區營業處已完成防災設備及備料盤點。（台電提供／孫英哲彰化傳真）

中度颱風海葵朝台灣逼近，又適逢大潮，台電彰化區營業處已調度319名搶修人力待命，以及備妥搶修車輛131輛、小型抽水機與發電機等設備機具，全員動員，嚴防強風豪雨可能帶來的災害；此外，因彰化地區風雨還未轉強，彰化縣政府宣布今天下午仍維持正常上班上課。

台電彰化區營業處指出，該處隨時掌握最新氣象資訊，共調度191名員工、128名承攬商，合計319名搶修人力待命，以及備妥搶修車輛131輛（含自營100 輛、承攬商 31 輛）。

該處表示，提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等災害應變的場所或設備，可即早自備發電機或不斷電設備因應，倘發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，並請耐心等候，該處將儘速派員搶修恢復供電。

因颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶大範圍停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP報修，或進入台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於天然災害期間設有「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。

至於「1911」的電話通報方式（或彰化區處停電通報電話04-7623331），台電籲請留給無法使用網路或習慣打電話的長輩來使用。

若颱風造成停電事故，台電復電程序原則為「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，因搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，台電也請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

近日大潮造成芳苑鄉王功漁港及線西鄉塭仔漁港等地海水倒灌，彰化縣長王惠美今天下午將前往王功抽水站、王功橋及王功漁港等地勘查，了解防颱整備情形。