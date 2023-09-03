台鐵表示，根據中央氣象局第11號颱風第14-2報預測，受到海葵颱風來襲影響，台鐵晚間6到12點僅宜蘭線、西部基隆=彰化區間車行駛。

台鐵表示，今日晚間6點至12點西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）對號車逆行列車部分；對號列車全部停駛，區間（快）車基隆=彰化間正常行駛，視風雨狀況調整，彰化=枋寮間停駛。

西部幹線順行列車部分，對號列車全部停駛，172次行駛至七堵止，七堵=花蓮停駛；區間（快）車彰化=基隆間正常行駛，視風雨狀況調整，枋寮=彰化間停駛； 5805次郵輪式列車停駛。

東部幹線順行、逆行全部停駛。東部環島列車1次潮州=台東=台北停駛；2次全區間停駛。

南迴線各級列車全區間停駛。宜蘭線（樹林=七堵=蘇澳）區間（快）車正常行駛，視風雨狀況調整。

支線部分，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛，視風雨狀況機動調整；沙崙支線下行自3757次起（善化17：06）、上行自3762次起（沙崙18：24）停駛；集集支線下行自2723次起（二水17：30）、上行自2724次起（集集18：48）停駛。