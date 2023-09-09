斗苑休閒農業區發展協會理事長譚國豐（中間排右5）表示，一開始只是幾位在地農村大叔為了圓在田裡打排球的夢，沒想到越打越有趣，從第1年4個隊伍報名，到現在已經擴展到現在16隊。（吳建輝攝）

由彰化縣二林鎮農會與二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「阿豆大叔盃水田排球賽」，9日在西斗里于恩果園旁水田登場，吸引北中南16支隊伍報名。（吳建輝攝）

選手們為了救球撲倒在水田裡，儘管全身弄得髒兮兮，但每個人在陽光下不時露出燦爛的笑容，享受最「在地」的水田排球。（吳建輝攝）

由彰化縣二林鎮農會與二林斗苑休閒農業區發展協會主辦的「阿豆大叔盃水田排球賽」，9日在西斗里于恩果園旁水田登場，吸引北中南16支隊伍報名，有「天龍國人」專程台北下鄉比賽，還有遠從阿里山的原住民朋友，齊聚彰化在泥水田間尬球技，打球兼吃土，充分感受彰化這塊土地的溫度。

第4屆「阿豆大叔盃水田排球賽」9日上午9點登場，因場地限制原本只開放12組，但主辦方忘了關報名網站，結果破紀錄報了16組，參加人數破百人， 選手們為了救球撲倒在水田裡，儘管全身弄得髒兮兮，但每個人在陽光下不時露出燦爛笑容，享受最「在地」的水田排球。

來自嘉義阿里山樂野部落的石仕倫表示，隊友都是平時在部落打排球的朋友，在網路上看到比賽資訊，想說來挑戰看看，第一次在田裡打，比想像中的累很多，有時候腳插在土裡根本拔不出來，相當耗體力，不過真的很有趣，至於名次他說「好玩就好」，希望明年能再參加。

斗苑休閒農業區發展協會理事長譚國豐表示，一開始只是幾位在地農村大叔為了圓在田裡打排球的夢，沒想到越打越有趣，從第1年4個隊伍報名，到現在已經擴展到現在16隊，甚至吸引外縣市隊伍報名，除了水田排球賽，還有排球投擲賽，水田兒童遊戲區等，讓大小朋友都能一起「吃土」。

譚國豐說，協會每年有三大活動，包括4月土地公巡田水、9月的水田排球及12月的豐收園遊會，排球比賽規格越來越大，賽制與場地等也是年年提升，今年還有大葉大學運動休閒管理系及排球校隊的同學，來協助擔任賽事裁判及工作人員，讓水田排球不僅好玩且專業。

譚國豐強調，比賽過程刺激有趣，最重要是每個人笑容高掛，這才是水田排球的初衷，希望比賽能夠一連舉辦10年，成為彰化重要的經典賽之一，也歡迎民眾全國鄉親一起來看球賽、拍美照，享受最在地的二林田園風光。