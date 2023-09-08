乘客在台鐵自強號車廂內歡唱，讓同車廂其他乘客感到很無言。（翻攝臉書「彰化人大小事」／孫英哲彰化傳真）

「你唱得好開心，我好無言啊！」彰化１名婦人昨天從彰化火車站搭乘自強號列車南下，不料同車廂竟有人拿出行動卡拉OK唱歌，一旁還有多人跟著唱，讓她儍眼直呼「第一次遇到台鐵變成遊覽車」，在一路被強迫聽歌下，超無言。

該名婦人將其遭遇在社群發文指出，她搭台鐵自強號南下，坐一般座位，上車沒多久就聽到麥克風的聲音，讓她嚇了一跳，接著就有人拿出行動卡拉OK開唱，唱歌的人還不忘與旁人互動，火車車廂秒變遊覽車。

該婦表示，她和友人坐最後一排的4個座位，第一次遇到台鐵變成遊覽車，真的很無言，一路上被強迫聽歌，下次要帶耳塞搭火車。

「長輩包團出遊嗎？」該篇貼文引發網友熱議，有人建議可以帶著藍芽喇叭，遇到有人在火車車廂開唱時，就可來場大車拚，或許也可沿途播放大悲咒。

有網友疑問，婦人何不即時向列車長反映，搭乘過程有任何需要可以打台鐵的客服電話，也可使用簡訊通報，直接說明狀況，列車長會幫忙處理；婦人留言說，她當時不知要怎麼處理，一直在等列車長來，等到下車都沒人走過來。