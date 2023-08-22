台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，前立委沈富雄21日就驚人預言，「大選已經結束了，我要宣布賴清德勝選」，引發討論。

沈富雄21日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在是老二、老三是糾纏在一起，以美麗島的民調，一但趨勢改變，不會一下子轉折，我們先講游盈隆的民調，其實非常震撼，就是43、26、13，等於那個26+13都沒贏過43」，同時沈富雄也直接斷言，「大選已經結束了，我要宣布賴清德勝選」。

沈富雄最後更說，「而且連在野非綠的兩個人，到最後一、兩個月才會棄保，也提早棄保完成了」，沈富雄提及，「因為藍營裡面支持侯友宜的只有50幾％，第一個就是藍營的人跑掉了，加上柯文哲也有人跑回去給綠營」。不過沈也說，他自己並不相信這民調，只是若這民調無誤，那侯只有13%，那侯還怎麼選下去？