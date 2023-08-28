醞釀了好幾個月，郭台銘今天終於宣布將投入總統大選。港媒《文匯報》引述北京消息人士分析，郭台銘若「獨立參選」不但沒有任何當選的機會，反而實際上等同保送賴清德上台，客觀上成為民進黨選舉的「幫手」。北京消息人士認為，若造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也不能接受。

明年1月13日，台灣將舉行總統大選和立委選舉。有數據顯示，台灣支持明年「下架民進黨」的民意超過60％，民意也認為，只有在野力量合作才能「下架民進黨」。

《文匯報》引述北京消息人士指出，多年以來，郭台銘支持兩岸關係和平發展、支持兩岸交流合作、堅持「九二共識」、反對「台獨」，今年以來一直強調要共同致力於兩岸和平、「下架民進黨」，表態積極。但郭台銘一意孤行，是造成藍營不團結，藍白合作沒有進展的重要原因之一。

報導稱，如果郭台銘執意「獨立參選」，或在拋開國民黨的情況下與他人合作參選，造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應。