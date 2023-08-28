鴻海創辦人郭台銘今(28日)宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發熱議。媒體人黃揚明強調，郭董喊出在野不整合、便宜賴清德，還稱參選是為了促成在野整合，但恐事與願違。不但藍營會質疑郭517挺侯發文的誠信問題，今後幫郭站台連署的藍營人也將面臨黨紀，更不利整合。若朝向在野互打、互揭瘡疤的方向前進，在野整合只會是沙漠中的海市蜃樓。此外，本屆大選公民連署門檻為28萬9,667人，郭達標也仍有挑戰。

「郭台銘以戰逼合，恐事與願違！」黃揚明表示，郭正式宣布將採公民連署方式參選總統，並拋出「參選是為了促成在野整合」，還稱「在野不整合，便宜賴清德」，這樣的以戰逼「合」態勢，真的能促進在野整合嗎？「我只有一個大大的問號！」現階段的在野陣營整合，仍侷限在只聞樓梯響的狀態，甚至在野的整合僵局已讓不少支持者焦慮、失望，這也是賴清德支持度不斷攀升，在野陣營參選人支持度低迷的原因之一。

黃揚明提到，郭參選的對在野陣營會產生什麼化學效應？自己是持悲觀態度。首先，可以預見的是，在郭台銘正式表態參選後，他的誠信課題會立刻成為國民黨或侯友宜陣營的主打歌，517那篇「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」的內文，一定會常態性地被藍營政治人物引述。

黃揚明指出，其次，過去這段郭台銘曖昧期不少與郭台銘同台的國民黨黨公職人員，從今天起，都將受到黨內規章限制，只要站台、協助連署的事實發生，移送黨紀將每天上演，下一個徐耀昌、謝典林恐遍地開花，對郭侯陣營而言，更不利於整合。再者，郭台銘9月13~17日登記時得決定好副手人選，一旦挑選了副手人選後，未來還有多大的轉圜空間？以及未來連署期間若綠營頻頻介入協助，都可能讓未來整合的障礙更多。

黃揚明強調，對侯友宜、柯文哲所屬的國民黨、民眾黨而言，已提名的候選人要如何整合本就是一道難題，如今多了一個郭台銘後，要如何透過郭台銘的「主流民意大聯盟」平台進行整合？難度只會高、不會低。如果能在郭台銘正式登記連署參選前的短期內，郭、柯、侯能坐下來談合作的可能性，或許在野整合還有可能看到曙光。他直言「但若朝向在野互打、互揭瘡疤的方向前進，在野整合只會是沙漠中的海市蜃樓！」

黃揚明補充，《總統副總統選罷法》公民連署的相關規定，首先，任何人有100萬新台幣都可以登記成為總統、副總統被連署人，在中選會公告後45天內進行連署，並在11月2日前繳交連署書。連署門檻為「最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％」。2020年大選選舉人數共1,931萬1,105選舉人，本屆大選公民連署門檻為28萬9,667人。「祝福郭台銘先生順利找到副手、連署達標。」