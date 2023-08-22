吳鳳從土耳其來台發展演藝事業，與妻子陳錦玉(Rynne)結婚至今8年，育有2名可愛女兒，一家四口幸福生活羨煞旁人，如今取得中華民國身分證的他，常為台灣在國際發聲。近來吳鳳要前往奧地利維也納旅遊時，過海關時遭阻擋，沒想到掏出一物品便順利通關，讓他難掩興奮直呼：「愛死你了，台灣」。

吳鳳表示一家四口準備要搭飛機去維也納，沒想到海關看到他的土耳其護照時，便告知：「這個護照需要簽證或者奧地利的居留證，不然無法登機」，他下一秒立刻拿出中華民國護照，接著告知對方：「台灣人去奧地利不需要簽證」，隨後便通關成功，讓他忍不住曬出與中華民國護照的合照，開心直呼：「好爽！愛死你了，台灣」。

這篇PO文吸引近8萬人按讚，網友紛紛留言：「我去奧捷旅遊也是這麼高傲的過去呦」、「最刁鑽的德國，對台灣也是免簽，歐洲各國對台灣非常友善」、「很多人都愛台灣的護照，因為有一百多個國家的免簽」、「上個月在羅馬還可以過自動通關呢」、「台灣人在歐洲很多機場出境，還可以快速通關喔！超禮遇我們！好感動呦」。

吳鳳先前遭酸民怒嗆，要他滾回自己的國家土耳其，對此，他高EQ回應表示早把台灣當成自己的家，而且生活也早就和台灣融為一體，接著強調：「老婆是土生土長的台灣人，孩子們也在這裡出生，我自己有中華民國身分證，滾回去不是那麼容易吧」。