中颱蘇拉持續增強，氣象粉專「林老師氣象站」表示，蘇拉將以強颱之姿逼近台灣，周三晚至周四是最靠近的時候，局部地區風雨大，但因太平洋高壓較強的神救援，蘇拉從「穿過」變「路過」台灣，選擇傷害最小的路徑， 4年多來無颱風中心登陸台灣的紀錄將繼續保持。

林老師氣象站在臉書發文，蘇拉颱風來勢洶洶，將以強烈颱風之姿逐步接近台灣，尤其是周三晚至周四（30、31日）是最靠近台灣的時段，預期伴隨的強風驟雨將最為明顯；林老師氣象站表示，不管蘇拉中心有沒有登陸台灣，局部地區的風、雨、浪影響仍是很大，因此海警及陸警也還是會發布，千萬不可因此而大意輕忽。

林老師氣象站說，蘇拉颱風路徑從原本預測「穿過」台灣變成「路過」，又再一次驗證天佑台灣，選擇這條傷害最小的路徑，4年多來沒有颱風中心直接登陸台灣的紀錄，繼續保持下去。粉專解釋蘇拉路徑從穿過變路過的原因，是因為太平洋高壓適時神救援，高壓較強使颱風路徑往南修。

氣象局也指出，蘇拉稍減弱為中颱，但北轉接近台灣的途中，可能繼續增強為強颱，預計今晚到周二清晨可能發海警，周二下午至晚上可能發陸警，周三、周四最接近，雖然颱風路徑往南修，但也不排除中心有登陸恆春半島的機會，要再觀察。