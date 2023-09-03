根據氣象資料顯示，中度颱風「海葵」的暴風半徑預測恐侵襲金門，為預防如「杜蘇芮」颱風所帶來的停電災情，台電超前部署提前增援人力與機具，在國軍C-130運輸機的協助下，3輛工程車與13位維修人員已於今（3）日上午順利飛抵金門待命，以利在災情發生後能第一時間投入搶修復電工作。

台電指出，在金門縣長陳福海的多方協調下，今日上午獲得中央的協助，順利啟動跨區支援機制，提前調派3輛工程車以及搶修機具，並派遣台北南區營業處13位維修人員，分別搭乘兩架國軍C-130運輸專機平安飛抵金門，並進駐金門工務所待命，全力戒備此次海葵颱風來襲期間可能給金門帶來的停電災情。

縣府表示，因為海葵颱風通過台灣中央山脈後，風力與路徑仍存在變數，已做好萬全的因應準備，明（4）日上午颱風災害應變中心也將一級開設，全力備戰。縣府特別提醒鄉親，在颱風來臨前針對居家、工作場所也要同時做足防颱準備，以減輕颱風來臨時的損害與不便。