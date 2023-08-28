中颱蘇拉的預測路徑往南修正，天氣職人吳聖宇表示，預估周三深夜到周四凌晨之間，颱風中心通過恆春以南海面，不登陸台灣，周四白天進入台灣海峽南部，晚間向西遠離，按這路徑，最快今深夜發海警，明天下午發陸警，周三、周四是影響最大的時候；由於蘇拉環流小，台東、恆春半島、花蓮及高屏地區有較大風雨，意即這4縣市放颱風假機率較大。

吳聖宇今早在臉書發文，蘇拉位在大範圍的季風低壓中，東邊還有其他熱帶低壓發展，牽制並主導蘇拉颱風的路徑，使颱風的動態變化相當複雜，不好預測，但依照今晨最新資料，大趨勢已比較明朗，預估今天（28日）蘇拉颱風在呂宋島東方海面逐漸轉北，周二（29日）碰到低壓帶北側的副熱帶高壓後，開始加速往西北移動，周三深夜到周四凌晨（30、31日）之間，颱風中心可能通過恆春以南海面，周四白天進入台灣海峽南部，晚間之後逐漸向西遠離，周五（9月1日）趨向廣東汕頭一帶沿海。

吳聖宇指出按照這颱風預測路徑，最快今深夜發海警，明天下午發陸警。(翻攝自吳聖宇臉書)

吳聖宇表示，按這路徑，最快今天深夜有機會發台灣東南部海域、巴士海峽的海上颱風警報，明,中天下午有機會先發布台東、屏東地區的陸上颱風警報，之後陸警範圍將陸續擴展到花蓮和雲林以南各縣市，雲林以北到大台北、宜蘭一帶預估不在暴風圈影響範圍內。接著周四深夜解除陸警，海警周五下午或晚間才有機會解除。

吳聖宇表示，周三、周四仍是颱風影響最大的兩天，由於蘇拉環流小，風雨集中在颱風中心附近，台東、恆春半島距離中心最接近，算首當其衝的區域，風雨最明顯，其次是花蓮、高屏地區有比較大的風雨，再來是宜蘭到大台北、桃園一帶，受到颱風外圍環流配合地形作用，有一陣一陣的降雨及較強的偏東陣風；至於新竹以南到台南以北地區則預估會受到中央山脈地形屏障，風雨相對較弱，甚至有可能不會有太明顯的感受。海面上的風浪則是今晚到明天白天會先開始加大。