嘉義縣政府公告，依據中央氣象局預報資訊，嘉義縣明(4)日上班通勤時間風力已達停班停課標準，且同時間颱風中心位於嘉縣周遭位置，考量瞬間風力及暴風半徑的影響，為維護民眾通行往來安全，嘉義縣明4日停止上班及上課。