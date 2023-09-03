嘉義縣政府公告，依據中央氣象局預報資訊，嘉義縣明(4)日上班通勤時間風力已達停班停課標準，且同時間颱風中心位於嘉縣周遭位置，考量瞬間風力及暴風半徑的影響，為維護民眾通行往來安全，嘉義縣明4日停止上班及上課。

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