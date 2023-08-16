賴清德喊無「獨立路徑」 侯友宜嗆：為選舉改口欲蓋彌彰

民進黨總統參選人賴清德接受外媒訪問，澄清他沒有所謂的獨立路徑，因為台灣就是以中華民國獨立的國家。對此，國民黨總統參選人侯友宜諷刺，賴清德不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨GPS導航。

侯友宜提到，賴清德已經多次說過，他是一個台獨的務實工作者，而且也高喊台獨要正名制憲，在很多公共場合以及在立法院備詢的時候都說過，這樣一個說過的話到了選舉要改口，這是欲蓋彌彰。

侯友宜諷刺，賴清德的台獨路徑並沒有改，「不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨GPS的導航了，所以很清楚，他完全沒改變。」

至於賴清德說所謂疑賴論或疑美論都是中國宣傳，侯友宜對此表示，賴清德很多說法都是從台獨務實工作者的角度來看事情，這個角度不會變，他幾次的言行，像是說要走入白宮，都很清楚他不會變。侯強調，他很清楚自己能夠讓台海和平穩定下來，讓人民可以過安居樂業的好日子。

媒體也提問，賴清德曝光跟駐美代表蕭美琴的合照，被傳要組「賴蕭配」，那侯友宜自己的副手規劃？侯友宜說，會在適當的時機向大家來做說明跟報告。另有媒體爆料郭台銘陣營規劃要找前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬搭檔，侯友宜對此表則回應「沒有評論」。