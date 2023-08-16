新竹市長高虹安被起訴貪污，國民黨主席朱立倫出面力挺透過司法還清白，有媒體質疑與國民黨總統參選人侯友宜辦公室「打郭打柯」策略不同調，對此，侯辦發言人黃子哲批評這樣的說法是荒誕可笑、子虛烏有，他更透露，侯辦執行長昨天上午才與朱立倫會面，一起商討黨中央與侯辦如何通力合作，有效結合地方，共同並肩作戰。

對於有媒體指黨中央跟侯辦策略不同調，黃子哲表示，該文內容荒誕可笑，有些名嘴及有心人士還藉此議題加油添醋，胡說八道。為免以訛傳訛，競辦特此聲明，所謂「侯競辦力主調整策略對郭、柯開戰」或「毀郭打柯」等說法，根本子虛烏有，空穴來風，侯辦執行長從未下令此事。

而所謂侯辦執行長嗆朱立倫，雙方意見不合一事，黃子哲強調這些說法都是憑空捏造，事實上，侯辦執行長昨日上午才與朱立倫會面，一起商討黨中央與侯辦如何通力合作，有效結合地方，共同並肩作戰。而雙方的目標一致，就是團結所有力量，贏得總統大選，讓國民黨重返執政。

黃子哲也說明，高虹安被起訴後，侯友宜受訪時也對高虹安予以聲援，強調相信人民的眼睛是雪亮的，司法會還當事人一個公道。此與朱立倫幫高虹安加油，也相信法律會還給高虹安清白的說法一致，何來雙方不同調？

黃子哲轉述侯辦執行長的說法表示，對於有心人士借題發揮，傳播惡意不實的謠言，表達高度遺憾並予以譴責。同時呼籲媒體應該秉持新聞專業，勿引用匿名人士的刻意放話，並應善盡查證責任，讓報導符合事實。