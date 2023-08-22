台灣民意基金會日前公布2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德突破40％的天花板，國民黨參選人侯友宜掉到只有13.6％，達歷次最低。國民黨主席朱立倫日前質疑樣本抽樣有問題，與該基金會董事長游盈隆隔空喊話。游盈隆22日在臉書發文，講一個「半公開的民調秘密」，指出民調機構在選擇抽樣方法時，就已影響民調結果，以現今總統選舉測量來講，全市話比較有利賴清德、侯友宜，全手機比較有利民衆黨的柯文哲，如果採台灣民意基金會的市話/手機七三比，會得到比較接近真實的結果。

游盈隆22日在臉書發文表示，朱立倫將總統選情問題轉移成民調樣本問題，手段並不高明，姿勢也不見得優雅，但他的心情可以體會，也不想追究，畢竟他身為黨主席，須為黨選舉成敗負責。但當朱立倫一再說「不論是媒體民調或是內參民調是大家一致的」，但沒指明是那家媒體民調，又不願公開自己所謂內參民調，以為這樣就可矇混過去，或足以打擊台灣民意基金會的公信力，「朱主席未免太天真，也太不負責任了。」

游盈隆指出，各家民調結果要做有意義的比較，有一個必要的前提，「公開各家民調的方法」，不公開要怎麼做比較？怎麼得出大家都一樣，只有台灣民意基金會與衆不同的結論。台灣現在假民調和劣質民調滿天飛，比較正經的民調機構通常會公佈自己的抽樣方法，像是網路民調或CATI的真人訪問，CATI是全市話或市話/手機並用等等。內行人都很清楚，網路民調有其先天的限制，做出來結果不能和CATI真人訪問的結果相提並論。

游盈隆指出，「同樣CATI真人訪談法，採全市話、全手機、或市話/手機並用，結果都會不一樣。」至於甚麼方法可以最接近真實民意，可以再做討論，他的看法是，在台灣目前的環境下，「市話手機七三比是最好的方法」，台灣民意基金會自上個月就開始採用這個新方法，不再使用全市話，雖然成本提高很多。

游盈隆也透露「半公開的秘密」，所有民調機構，有意識地或無意識地，從一開始選擇抽樣方法時，就相當程度影響了民調結果。以現今總統候選人支持度的測量來說，全市話比較有利賴清德和侯友宜這兩大黨候選人，全手機比較有利民衆黨的柯文哲，如果採台灣民意基金會的市話/手機七三比，會得到比較接近真實的結果。至於網路民調就無從查證，無法拿來做有意義的比較。更具體地講，根據台灣民意基金會的研究，抽樣方法如果採全市話，柯文哲支持度起碼減少三個百分點，而郭台銘應該也有類似被低估的狀況。

游盈隆說，如果民調機構堅持採用全市話，或不加節制的網路民調，一路做到明年一月，意義何在？影響為何？朱主席如果充分了解了，還會再繼續含糊其詞地說「不論是媒體民調或是內參民調大家都是一致的」嗎？從而也迴避自己真實世界的慘況，會是這樣嗎？

游盈隆強調，台灣民意基金會最重要任務是「呈現真實台灣民意」，也是我們唯一的目標。我們是非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，不會偏袒任何人、任何政黨。