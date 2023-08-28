鴻海創辦人郭台銘今（28）日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。《中時新聞網》Youtube頻道也針對最新情勢發起網路民調，結果令人驚訝。

《中時新聞網》今一早發起網路投票，針對「郭董獨立參選，你認為政黨輪替還有望嗎？」，截至下午2點30分已經有超過3萬人參與，認為「沒望了，四腳督是保送賴清德」的民眾高達75%、而有14%的民眾表示「有希望，郭董民調低沒影響，在野仍能合作政黨輪替」、另有6%參與者稱「在野亂成這樣，明此外，也有一些民眾提出不同意見，「3個都沒望了，棄保不可能棄很乾凈」、「謝謝郭董！讓台灣能夠變得更好，繼續走下去，大家請支持賴清德帶領台灣」、「身邊已經很多泛藍老人準備棄票，覺得悲哀，好像棄票國民黨就會醒，韓國瑜已經一次了，還在那邊不團結」、「有自信是好事，但好心辦壞事」、「投想投的就這樣，懶得嘴了。交給有智慧的台灣人選擇！」、「郭董只是會把票源分散，爽到賴而已」。