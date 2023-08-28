鴻海創辦人郭台銘今(28日)宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發熱議。精神科醫師沈政男指出，郭台銘不會獨立參選到最後，因為非綠陣營除了整合，最後推出一組候選人來跟賴一對一較量，也沒有別的路可走了。非綠陣營最好的整合機制仍是民調，如果郭連用民調來整合也不願意，一定要讓他選總統，那麼柯與侯就只好跟他撕破臉，當成敵人來打。這時候郭的參選正當性會降到最低，對柯、侯造成比較小的傷害。

沈政男表示，當郭台銘跟柯文哲、侯友宜平起平坐，接下來他就可以更大聲地促成非綠陣營的整合，而非像先前一樣只是邀請大家喝咖啡。因為再不整合，接下來非綠陣營也不用玩了，直接保送賴清德登上總統寶座了。接下來就看柯與侯要怎麼整合，以及是否把整合範圍納入郭台銘。

沈政男提到，如果不納入郭台銘，那麼以目前民調，郭台銘至少可以拿到將近10％的選票，再加上賴清德已經逼近40％的實力，扣掉不表態15％，那麼柯與侯加起來只剩35％。即使納入郭台銘，柯、侯、郭加起來也只有45％，況且要說1加1再加1能等於3，那顯然比原本的1加1等於2（郭不參選）更困難。然而對非綠陣營來說，除了整合柯、侯、郭三人，最後推出一組候選人來跟賴清德一對一較量，此外也沒有別的路可走了。

「怎麼整合柯、侯、郭三人？」沈政男指出，先前大家在空中講來講去，沒有任何進展，原因就在於沒有人想當副手，因此，最能取得共識的整合方法還是重新做一次民調，讓三人一起比一次，然後依據數字決定正副總統候選人。不這麼做，似乎也沒有其他更好的整合方法了。距離正副總統登記只剩三個月不到，時間相當緊迫，若要整合就得加快腳步，因為整合以後還要整理隊形，展開競選活動。

沈政男強調，過幾天就是9月了，賴清德的民調在這時往上攀升，對非綠陣營是難以承受的重擊。賴的民調接下來會不會往下掉，仍值得觀察，因為先前從沒出現過藍白整合出一組正副總統候選人的狀況，如果能夠展現非綠陣營的團結氣勢，還是能夠找回一部分希望台灣能有新政局的中間選民。從民調可知，希望政黨輪替的人還是多數。只是，當非綠陣營沒有展現領導國家的氣勢與格局，中間選民就會回頭選擇賴清德。

「隨著投票日越來越近，這樣的趨勢會更明顯！」沈政男直言，現在柯、侯、郭三人的民調仍以柯最高，因此他應該會同意用民調來整合。侯友宜排第二，最壞也有副總統可選。現在就看郭願不願以民調來整合了。如果郭連用民調來整合也不願意，一定要讓他選總統，其他人當副的，那麼柯與侯就只好跟他撕破臉，當成敵人來打了。這時候郭的參選正當性會降到最低，從而拉低他的支持度，對柯、侯造成比較小的傷害。