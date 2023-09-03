影帝梁朝偉2日攜妻子劉嘉玲現身威尼斯影展頒獎典禮，從導演李安手中接獲終身成就獎，他致詞時激動落淚。精神科醫師沈政男指出，梁朝偉第一個演戲作品，是港劇《天龍八部》演一個小和尚。他能成為國際巨星，是不少導演把他放在最能發揮的位置，而讓他放出光采。侯孝賢、王家衛、李安，都給他最能發揮內心戲的角色，讓他的電眼在螢幕上凸顯出來。偉大的演員不只是靠天生的氣質，還能用演技塑造出第二氣質。

「梁朝偉的眼淚。」沈政男3日在臉書發文表示，梁朝偉說李安的頌詞讓他哭了，也說這是一個偉大的榮耀，然而要不是他內心依然有一個大男孩，以他的人生歷練與專業成就，還不至於掉淚吧。劉嘉玲說，「梁朝偉有時連續好幾天心事重重，在家裡一句話也不說」，然後大家就說，喔，梁朝偉的眼神很有戲、很迷人！其實不過是一個憂鬱大男孩的心事重重而已。「不然，你可以舉出另一個領終生成就獎會哭的影帝嗎？」

沈政男提到，梁朝偉學歷不高，但他英文講得很好，因為小時候在香港是上英文小學。年輕的他本來在賣電器，也換過其他工作，對自己的生涯沒什麼想法，是好友周星馳建議他報名電視台的演員訓練班，從此開創了演藝生涯。梁朝偉的第一個演戲作品，在1982年的港劇《天龍八部》第二部《虛竹傳奇》裡跑龍套，飾演一個小和尚，跟同伴被回到少林寺的虛竹黃日華逮到暗中做怪，只有短短的橋段。

「其實《天龍八部》裡的男主角都是又帥氣又會演，但只有梁朝偉成了國際巨星！」沈政男強調，李安說他是天才型演員，或許吧，但你看《天龍八部》的時候，看得出來嗎？李安又說梁朝偉是導演的夢幻演員，可以逼出導演的功力，其實梁朝偉後來從電視跨足到電影，又被幾位大導演相中擔綱，都是導演看中了他的特殊氣質，把他放在最能發揮的位置，而讓他放出光采。侯孝賢、王家衛、李安，都給他最能發揮內心戲的角色，讓他的電眼不被過度的喧囂台詞淹沒，而在螢幕上凸顯出來。

沈政男直言，還有什麼？別忘了《無間道》。雙男主角，劉德華與梁朝偉，結果得獎的都是梁朝偉！或許李安講的天分，是一種天生的氣質吧。只是，偉大的演員應該不是靠著天生的氣質吧，而是用演技塑造出第二氣質。梁朝偉雖然主演過三部得到威尼斯影展金獅獎的電影（頒給影片），但他在此之前從來沒有得過威尼斯影展。他是坎城影帝沒錯，但照理說演了三部威尼斯金獅獎電影，應該可以得一座威尼斯最佳男演員獎吧，卻是始終沒有。「或許，這也是他領終生成就獎會落淚的緣故之一吧！」