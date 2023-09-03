影帝梁朝偉2日攜妻子劉嘉玲現身威尼斯影展頒獎典禮，從導演李安手中接獲終身成就獎，他致詞時激動落淚，除了感謝合作過的導演和電影人，還點名劉嘉玲一直以來的支持，「感謝我的妻子！」李安大讚梁朝偉「用一個眼神演出來的戲，比許多演員一整段台詞更有力！」而熱愛演戲又能啟發他人，從不吝嗇展現脆弱的一面，正是他一直厲害的原因。李安感性強調：擁有一顆善良的心，處處為人著想，那就是終身成就了！

導演李安致詞時表示，梁朝偉獲得的獎項和榮譽實至名歸，認為任何一部電影都能因為他的出現而提升，「他是身為一位導演的夢想，他的眼睛裡有一種能震動人心的感覺。」李安認為，他不僅是電眼或演技，從中看到的靈魂更是如此；他用一個眼神演出來的戲，比許多演員一整段台詞更有力，這是一個可以透過他，去夢想和想像的靈魂。

華人演員第一人！#梁朝偉 獲威尼斯影展終身成就獎！一上台就哭了！#李安 頒獎，小故事也好感動❤️ 完整中字版 |【爆米花看電影】23-09-02

「就像是一個人想要隱藏他的最私密的一面，即使想要努力藏起，卻活生生的展現在你面前！」李安強調，他看得出來其實梁朝偉很享受在藝術家痛苦的過程，而當時在拍《色戒》時，李安因為一場感情戲有些崩潰，梁朝偉走向他並悄悄跟他說：「導演，我們演員在銀幕前坦誠相見，而你攤給大家看的是別的，你要好好照顧你自己」，大家總以為導演幫助演員，而事實上有時卻相反，他的話帶給李安力量，且他能讓自己隱藏的一面真實地呈現，「真讓人害怕，但也很有意義！」因為梁朝偉從不吝嗇展現脆弱的一面，正是他一直厲害的原因，且他就像水一樣，儘管低調，卻非常有力。

李安提到，梁朝偉的好並不只有對他，而是對整個劇組都是，他自己會對光，節省攝影師許多時間，有休息時間他也不會回到休息車上，而是看著大家工作，有次李安問他為何不休息，他回答我想知道怎麼幫上忙。此外，有次他們正在拍攝一顆很有難度的鏡頭，梁朝偉跑去問攝影師應該要站在哪裡，讓攝影師感動直呼：「我從影這麼久，從有人問我這個貼心問題」，李安問「若這樣的人若不是電影工作者的夢幻人選，還有誰會是？」

李安直言，一個演員若有帥氣臉蛋與才華，那是上天的禮物，「但擁有一顆善良的心，處處為人著想，那就是終身成就了！」身為演員要熱愛演戲，身為明星要能啟發他人，而梁朝偉兩者兼具。李安直呼，他很榮幸能夠頒發這座獎給梁朝偉。梁朝偉聽到李安這番談話，不禁感動落淚。

網友表示「恭喜梁朝偉！李安的致詞如此真切而感人...感謝您們為華人電影的付出與奉獻！」、「李安跟梁朝偉的致詞真摯感人，傳遞惺惺相惜的美好」、「當一個優秀的導演遇上了一個優秀的演員，才能擦出如此閃亮的成績，華人之光！太感動了」、「從李安導演的致詞中感受到真摰的友情，心被觸動了，眼洭泛淚」、「李安由衷地欣賞他讚賞他，那種互相啟發對方彼此相知相惜，聽得手機前的自己也忍不住眼眶泛淚！」