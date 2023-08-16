民進黨總統參選人、副總統賴清德近期出訪巴拉圭友邦，駐美代表蕭美琴14日晚間在臉書曬出2人前往棒球場觀賞大都會對上勇士隊的合照，引發「賴蕭配」聯想。而最近就有一份民調指出，對於是否支持蕭美琴擔任賴清德的副手，有82％的網友「支持蕭美琴擔任賴清德的副手」，引發討論。

對此，根據《NOWnews》15日起針對「你支持蕭美琴擔任賴清德的副手嗎？」進行網路民調可以看到，截至15日晚間23時止，有82％的網友「支持蕭美琴擔任賴清德的副手」，同時另有18％的網友「不支持蕭美琴擔任賴清德的副手」。

而參與該份民調投票的網友則表示「最佳組合」、「兩位都很優秀、理智、有國際觀，希望當選後，讓台灣各方面都能進步成長，成為各國不可或缺的邦交國」、「本身能力與治國理念就具足的副總統，行事心性都夠沈穩，有很優秀的美琴大使輔佐搭檔，相信能更加分，也是相得益彰」，但也有部分網友認為，「如果蕭有能力，但我對民進黨很失望，所以不樂見；如果蕭沒能力，當然就不支持」、「對台灣沒幫助」、「不認同」。