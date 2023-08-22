2024總統大選競爭激烈，目前民調顯示民進黨參選人賴清德支持度較高，網友好奇民眾黨參選人柯文哲若敗選，是否可能再選2028；有人認為民眾黨被戲稱為一人政黨，柯屆時應會為了撐起整個黨再度出戰，還有人說「蔣萬安2032出來中興國民黨前，柯都會出來玩」。

鄉民「MeiHS」今（22）日在PTT政黑板表示，依目前選戰的狀況而言，他認為就算藍白最終完成整合，贏過賴清德的機率仍越來越小，而柯文哲太太陳佩琪曾說過可以讓柯挑戰選2次總統，「要是柯2024沒上，一時間除了黨主席也沒事做，他還會再戰2028嗎？」

一篇文章引起許多網友討論，紛紛說「一定會，一票30元、政黨票太香」、「會，至少再選2次」、「100%會再選」、「會，幫立委小雞，如果沒解散」、「民眾黨哪有什麼小雞啊，全部都靠母雞硬扛的」。

還有不少人說「預計戰到2032」、「這怎麼會是問題呢，不只2028，還有2032咧」、「蔣萬安2032出來中興國民黨前，柯都會出來玩」。