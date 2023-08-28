鴻海創辦人郭台銘今日宣布角逐2024總統大位，泛藍勢力一分為三，外界普遍認為此局面對民進黨總統參選人賴清德有利，民進黨立委林俊憲也透露綠營支持者欲加入連署，替郭一圓總統夢。據悉，此番言論讓民進黨中央「抖了一下」，並私下提醒數位立委辦公室不要對連署有過多評論，也不能鼓譟。
對於郭台銘參選一事，民進黨發言人張志豪定調「這是國民黨家務事」，因此沒有特別評論，且台灣是民主國家，只要符合條件資格，每個國民都能參選，尊重郭的決定；賴清德出席全國社福界見面會時，也未對此議題做出回應，僅笑而不答。
不過，確實有地方綠營支持者情緒激動，甚至喊出「票投賴清德，連署郭台銘」的口號，而林俊憲今日上午也稱，有支持者們要幫郭台銘連署，但下午卻改口要支持者別參與連署，強調民進黨的立場就是不要介入，也強調郭台銘是否參選到底還是未知數；據悉，改口原因正是黨內認為此言不妥，因此私下「提醒」黨公職注意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。