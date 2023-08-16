2024總統大選步步接近，國民黨參選人侯友誼民調至今仍落後，國民黨主席朱立倫今在中常會直言，內參民調與各項民調都顯示不斷提升中，共同下架民進黨，創造台灣新的政黨輪替，這是共同的決心與目標，決不會受少數干擾因素的影響，如果不團結就是送給民進黨，任何分裂作為就是幫助綠營、民進黨，並痛批台獨就是民進黨總統參選人賴清德的DNA。

朱立倫表示，近兩周基層同志非常辛苦，從北到南各地都在為總統參選人侯友宜與立委參選人加油，從桃園出發、新竹、基隆再到台中、台南、高雄、彰化等地，可以感受到藍營朋友的熱情，大家漸漸回歸大家庭，並有共識不團結、分裂就是幫助民進黨，尤其看到整個同志的熱情、支持者的決心，他有信心在團結之下，共同下架民進黨，創造台灣新的政黨輪替。

他指出，相對於大家在捍衛中華民國，民進黨長期以來都在消滅中華民國，透過各種方式推動台獨，消滅、傷害中華民國。他指出，台獨金孫、最堅定的台獨支持者、也是台獨工作者正在國外訪問，賴清德說沒有所謂台獨路徑， 但大家都看到賴每天在做的就是在推動台獨。

朱立倫表示，台獨主張者說「只要賴清德當選，再大力推動台獨」，堅定的台獨主張者都知道只是為了選舉，只是為了讓國際誤以為賴的台獨主張回到捍衛中華民國的主張，但「沒有這回事」，朱強調，台獨就是賴清德的DNA，是賴一生的信念，也是強力推動的 這些傷害中華民國的所做所為，不會為了騙選票而有所改變，這是大家堅定相信的。

談及近期「綠能，你不能」的話題，朱立倫表示，民進黨原來是綠能的大金庫、大門神、大股東，「綠能，你不能」清楚讓大家了解，長期以來推展綠能變成綠營擷取國家資源、竊取全民口袋的大金庫。朱強調，台電今年虧損4千多億元，等於全民每人負擔2萬元；台電現在負債2兆4200億元，每個國人負擔超過10萬元以上。

他質疑，行政院副院長鄭文燦、財政部又會說這是隱藏性負債、不是國家負債，但台電是百分百的國家產業，台電負債誰負擔？行政院可以甩賴、不編預算，難道財政部要跟之前一樣，為了駁斥他「潛在負債」說法， 辯稱屆時可以增加電費或勞保費率嗎？

朱立倫強調，「本來是全民納稅義務人的口袋，現在變成全民要付的電費或稅費」，這都是全民負擔，中華民國潛在負債24兆多，這是行政院不敢否認的事實，其中包括2兆4200億元的台電負債，「民進黨執政，掏空全民」的最明確表現，向綠能公司購買電的費用，是台電自己發電費用的近2倍，每度錢都是掏空全民口袋，呼籲民進黨應該說清楚、講明白，不能讓綠營的大門神掏空全民的口袋。