台電公司為強韌雲林縣東勢鄉電力網絡，並配合政府綠能政策併網需求，規畫在東勢鄉新坤村興建變電所，21日上百名東勢鄉民前往變電所工地舉白布條抗議，工程被迫暫停，鄉民認為變電所的輻射將危害世代子孫，要求遷移，台電則強調變電所周圍磁場強度會遠低於環保署公告，將持續與民眾溝通。

台電公司新坤村變電所預計2026年6月完工加入系統，今年6月6日舉行地方說明會，本月14日開始施作，但村民認為雙方還未達成共識，台電就突然施工，完全不尊重地方，村民組自救會舉白布條抗議，東勢鄉長張健福、縣議員蘇國瓏、吳蕙蘭、蔡永富等人到場關切。

「東勢反變電所自救會」會長許欽政、新坤村長黃華山、四美村長吳鐵全表示，台電設立變電所，將讓周邊住戶暴露在輻射風險下，危害這一代與後代子孫，且會影響居住意願，人口勢必減少、村莊日益沒落，祖先留下的心血將成荒煙蔓草，因此村民都堅決反對，請台電另尋適合地點設立。

張健福說，變電所預定地在新坤、四美村交界處，每天都有很多村民經過，若強行施工只會引發更大反彈，公所的立場是與民眾站在一起，希望台電要審慎處理，也希望縣府幫忙地方與台電協調。

新坤村民說，今年5月台電公司就在變電所預定地整地，舉辦說明會時大家都反對興建，台電卻不顧地方聲音突然施工，大家並不反綠能，而是希能達成共識後才施工。

台電輸變電工程處中區施工處指出，磁場會隨著距離增加而急速減弱，變電所圍牆周圍的磁場強度，會遠低於環保署公告的「限制時變電場、磁場及電磁場暴露指引」參考位準值833.3毫高斯，請地方居民無需擔心。