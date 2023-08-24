行政院會今通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，相較於勞保撥補金額創新高達1300億元，備受公教人員關注的退撫基金撥補，據悉卻僅編列100億元，全國教師工會總聯合會今發布新聞稿批評陳建仁內閣施政厚此薄彼，充滿選舉民粹算計，不排除發起抗議。

全教總理事長侯俊良指出，為確保新舊基金都能永續，立法院於111年12月16日三讀通過原退撫條例修正案，政府須依退撫財務精算結果撥補基金，且在新財務缺口撥補後，應隨即對舊缺口進行撥補。

全教總強調，依退撫基金第8次精算報告指出撥補金額，若要達退撫基金不破產，公務人員及教育人員每年分別需撥補285億元及236億元；退而求其次，若以10年撥補新人新制缺口精算，公務人員10年間每年撥補194億元，教育人員每年需撥補123億元，如此才能有時間再加以撥補舊缺口。

詎料，撥補入法第一年上路就嚴重跳票，全教總批評陳建仁內閣無視退撫基金財務狀況、藐視國會、漠視全體公教人員權益之施政作為，應當受到嚴厲譴責與批判。

立法院新會期即將開議，全教總要求朝野黨團嚴審明年度中央政府總預算，並依國會撥補入法意旨，要求行政院根據精算結果重編撥補退撫基金之金額，以維護法治、確保基金永續。

侯俊良指出，退休制度攸關全體受僱者基本權益，全教總堅決反對二次年改，有鑑於行政院毫無誠意踐行法治，罔顧政府之雇主責任，全教總不排除發動大規模抗議，為全國公教人員爭取應有之尊嚴與權益。