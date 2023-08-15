民眾黨總統參選人柯文哲拍影片批評，總統蔡英文將特別預算常態化，特別預算總金額已經超過2兆4000億元，若收入小於支出時，就將支出的部分用特別預算達到收支平衡的假象，是「作假帳」。

財政部今日回應，總預算是政府每一年度常態性預算，特別預算是因應國家遭逢特殊事件即推動重大政事，與總預算互相獨立的預算。為避免一次性支出影響總預算規模，兩種預算相輔相成，均依法定預算程序經立法院審議，總統公布後由行政機關據以執行，且其執行結果接受立法院及審計機關審核監督，無作假的情事。