民眾黨主席柯文眾（右二）21日起了個大早，接見來訪的日本自民黨青年局海外研修團。（季志翔攝）

民眾黨主席柯文哲今早與民眾黨民代會見日本執政黨自民黨青年局長鈴木憲和（SUZUKI Norikazu），進行1小時閉門會談，柯在會中以「台灣民主發展進程及新階段挑戰」為題，發表短講，分享其從政理念及民眾黨的政治價值，以及北市執政的經驗，鈴木憲和也稱讚柯樹立良好的學習典範，贈送日本國寶劍玉，盼未來能有更多交流。

鈴木憲和今率領近60名自民黨成員，會見各黨總統參選人，柯則是首位會面的參選人，柯與民眾黨秘書長周台竹、特聘顧問謝明珠、黨內民代一同與會。

民眾黨主席柯文哲21日接見來訪的日本自民黨青年局海外研修團，研修團致贈繪有台日國旗的日本童玩「劍玉」，柯好奇地把玩了一下。（季志翔攝）

鈴木憲和致詞時說，他久未率領大型訪團進行海外訪問，去年5月時曾率團訪問時任台北市長的柯文哲，留下好印象，當時柯曾不諱言有參與總統大選的打算，而身為一個政治家，最重要的就是說到做到，直誇柯是很好的學習典範。

鈴木憲和說，台日是共享民主自由的重要夥伴，未來不僅希望台日交流愈發緊密，也盼柯對台日關係和亞太地區和平穩定一同努力。

柯文哲則在會中分享民眾黨政治價值，他表示，台灣因統獨意識形態之爭空轉30年，以「選舉」為政治目的，導致台灣2000年後再也沒有重大建設規畫，台灣選舉也少提政策，多是在攻擊對方，因此「改變台灣的政治文化」一直是他心中目標，而「開放政府、全民參與、公開透明、永續共榮」則是他的施政方針。

柯文哲分享他在台北市市長任內推動的「公民參與式預算」和「會議記錄公開上網」，作為開放政府及公開透明的佐證，他表示，自己堅守財政紀律，因此任內沒有重大弊案，甚至是全台唯一有還債的政府。

柯也分享個人經歷，因外科醫生的背景，他主張用「理性、務實、科學」的態度處理問題，醫師不會因病人背景而差別對待，他也將此態度用於政治，強調用人唯才、尊重不同的聲音，而非看這個人來自哪個政黨。

眾議員藤原崇交流期間也提出，民眾黨如何長期維持政治價值，柯表示，他堅信一個組織要具備企業文化，對於是非對錯要有共識，在組織發展過程中，想法相同才能加入，確保價值理念不會被稀釋掉。

參議員藤井一博則詢問，對於台日醫療合作的看法，柯文哲回應，台灣醫療問題是占GDP不到7％，如何在低廉的醫療花費和兼具醫療品質上取得平衡是很困難的問題，在他過往的職涯內，台灣和美國醫療合作好像多於日本，但台日有地緣優勢，未來可以加強雙邊交流。