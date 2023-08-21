「如實撥補，拒絕二次年改。」今年7月1日起公教退撫新制上路，政府每年需撥補原退撫基金317億元，才不會造成基金缺口，但目前傳出僅會撥補約100億元，全國教師工會總聯合會今天動員約30人到行政院前抗議，痛批「年改一條龍，撥補一條蟲」。

依退撫基金第8次精算報告，若要退撫基金可以永續50年，公務人員和教育人員基金每年分別須撥補285億元、236億元，共521億元；另根據銓敘部3月13日邀請教育部共同協商，若以10年撥補，每年公務人員要194億元、教育人員要123億元共317億元，才不會造成基金缺口。

但行政院於7月26日召開明年度中央政府總預算全體會議，初步撥補公教退撫基金各不到50億元，合計約近100億元。這樣撥補預算編列，遠遠低於退撫基金的精算報告及銓敘部的預估。

全教總理事長侯俊良表示，2017年之所以會有年改，是因為政府未依規定對退撫基金撥補或調整所致。去年12月16日立法院三讀通過原退撫條例修正案，政府須依退撫財務精算結果撥補基金，但才第一年，政府就不照通過的法律做事，根本是罔顧法制，漠視雇主責任。

侯俊良說，年改後的2018年至2022年原退撫基金共省下1600多億元，「這些省下來的都是我們的錢」，政府身為雇主的責任到底在哪裡？現在政府對原退撫基金的提撥，不但打折，還可以說「打到骨折」，這讓公教人員非常憤怒，因為這樣下去可能又要二次年改，但他們絕對不會接受。

立委游毓蘭指出，當初是政府承諾會確保原公教退撫基金可以永續，所以立法院才讓退撫新制過關。但現在 行政院卻蔑視自己的承諾，第1年撥補救無法達成預期金額，既然做不到自己答應的事，那明年就換黨執政。

立委王鴻薇說，原退撫基金攸關80萬個現職及退休公教人員的權益，政府有義務讓它穩定發展，而不是像「在菜場喊價一樣」，想撥多少就撥多少。據了解，行政院會在8月底確定每年撥補金額，她希望可以如實撥補，以保障公教人員的權益。

對於全教總的陳情活動，行政院人事行政總處及主計總處均派人出面接受陳情書，但他們一言不發，也不接受媒體詢問。