總統蔡英文14日下午出席全國產業總工會會員大會時指出，政府已經連續四年撥補挹注勞保基金，明年續補1,000億元，希望勞保能穩健運作下去，並能找到更多財源，讓大家無後顧之憂。針對全產總提高勞退新制退休金強制提撥率及最低工資法等訴求，總統指示勞動部先去做功課研究再議。

全國產業總工會今天在會員大會要求盡速通過最低工資法與提高勞退新制強制提撥率等訴求，總統表示，由勞動部先去做功能再討論。勞退新制退休金提撥率6％已18年未變，遠低於公務人員退撫新制政府負擔的9.75％，因此全產總要求應盡速提高。

由理事長江健興主持開幕典禮。江健興致詞提出兩大訴求主張，盡速通過「最低工資法」與提高勞退新制強制提撥率。他說，最低工資法草案2019年即陳報行政院，但至今遲遲未通過；勞退新制退休金提撥率6％已18年未變，遠低於公務人員退撫新制政府負擔的9.75％，應盡速提高。

蔡英文致詞時表示，已跟勞長許銘春說了，江健興提及的功課，要回去做一下，再來討論看看。她並指出，今年元旦開始，基本工資再度調升，月薪調到新台幣2萬6,400元，時薪調到176元，這是她上任總統以來，連續7年調漲基本工資，有助於帶動整體薪資的成長。

至於勞保是否在2028年破產備受外界關注，蔡英文表示，政府已連續四年撥補挹注勞保基金，從2020年開始，總共撥補了1,470億元，行政院已經承諾明年會再繼續撥補1,000億元，希望找到更多的財源，讓勞保基金更穩固，讓勞工沒有後顧之憂。

另外，政府也幫勞工減稅減輕負擔，5月報稅季剛過，今年綜所稅四大標準扣除額都有提升。她說，參加勞退新制的勞工可以在每個月工資6％的範圍自願提繳退休金，提繳的金額也免計入薪資所得課稅，就是希望幫助勞工既能減稅又可以累積儲蓄，讓退休的生活更有保障。

為了照顧職災的勞工，蔡英文說，職業傷病診治專責醫院以及職災職能復健專責醫院也在今年正式上路，能夠提供職災勞工更全面的醫療及重建的服務。

蔡英文指出，現在進入疫後復甦階段，政府也透過疫後特別預算，協助中小企業的升級轉型，給企業與勞工更多的支持；除此，政府全額吸收學貸、青創以及紓困貸款增加的利息，降低升息的影響；也擴大租金補貼以及推動公共通勤月票來減輕勞工的生活負擔，7月1日起北中南三大生活圈公共通勤月票就要上路。

蔡英文強調，創造一個好的環境，讓台灣的企業願意也有能力為勞工加薪，另外一方面也用政府的財源降低勞工的負擔，從稅、生活津貼、交通補助等方面降低勞工的負擔，未來政府會繼續推動政策，提升勞工的權益。