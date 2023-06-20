總統蔡英文上任後，基本工資已連七漲，外界關注今年是否會繼續調整，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，受到高通膨等影響，勞資雙方都有共識會住調升，但要調整多少則要待8月、9月開會時再來討論調幅。
勞動部昨天邀請勞資政學召開第二季基本工資工作小組會議。許銘春表示，面對高通膨及物價高漲，大家都有共識往調升部分的方向來走，但會中資方委員也提及，勞工一定要照顧，但因近期的景氣不是很好，盼能同兼顧、考慮經濟的情勢發展等。
許銘春說，調幅的部分會在第三季開會，大約是8月、9月時再來開會決定。
總統蔡英文上任後，基本工資已連七漲，外界關注今年是否會繼續調整，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，受到高通膨等影響，勞資雙方都有共識會住調升，但要調整多少則要待8月、9月開會時再來討論調幅。
勞動部昨天邀請勞資政學召開第二季基本工資工作小組會議。許銘春表示，面對高通膨及物價高漲，大家都有共識往調升部分的方向來走，但會中資方委員也提及，勞工一定要照顧，但因近期的景氣不是很好，盼能同兼顧、考慮經濟的情勢發展等。
許銘春說，調幅的部分會在第三季開會，大約是8月、9月時再來開會決定。
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