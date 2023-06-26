日本首相岸田文雄日前表示，正在思考訪問中國一事，據傳日本政府也正在探索日中領袖會談的可能性。日媒今日發布最新民調結果顯示，有75％的受訪者表示支持兩國對話，更有74％贊成岸田與中國國家主席習近平再次會面，均遠高於反對的聲音。

《日本經濟新聞》與東京電視台26日發布最新民調。該民調是由日經調查公司（Nikkei Research）從23日至25日透過隨機撥號進行電話調查，總共收到913份回覆結果。

《日本經濟新聞》報導，被問及日本是否應該與中國進行對話時，有75％的受訪者表示支持，遠高於反對的18％。而在日本執政黨自民黨的支持者中，更有79％支持與中國進行對話。

美國務卿布林肯上周訪問中國，是近5年來訪問中國的美國最高層級官員。期間，布林肯與習近平會面與交換意見，但中方不同意恢復雙邊軍事溝通管道，以避免意外衝突發生。

而關於日本首相岸田文雄是否應該與習近平舉行元首會晤，民調結果顯示，有74％的受訪者表示贊成，18％則認為沒有必要。

岸田21日在記者會上談及與中國的對話，表示「雙方將在各個層面進行密切溝通，包括我自己個人的部分」。報導指，岸田和習近平可能會在今年秋天舉行的國際會議期間於第三地會面。