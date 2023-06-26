北環段CF680A區段標工程，起自新莊五工路新北產業園區站前，沿五工路，續沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里。（台北市捷運局提供／劉彥宜台北傳真）

捷運北環段CF680A區段標工程自新莊新北產業園區經五股至蘆洲中山一路止，26日以148億3100萬元決標。台北捷運局一工處表示，CF680A歷經5次流標，第6次公告招標完成開標及評選程序後順利決標，後續將進行簽約程序，最快將於9月開工，預計8年半後完工。

一工處說明，北環段CF680A區段標工程，起自新莊五工路新北產業園區站前，沿五工路，續沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里，包括Y19A、Y19B及Y20共3座地下車站、一段高架橋、一段出土段明挖覆蓋隧道及二段潛盾隧道，主要工作項目包括土木、建築、水電及環控工程。

一工處解釋，北環段西起新莊新北產業園區站，沿著五股區五工路高架轉入地下方式續沿五權路、國道1號南側、蘆洲區中山一路、集賢路，續行重陽橋側進入台北市士林區社子、中正路至大直區北安路南側與文湖線劍南路站交會轉乘，全長約14.93公里，共規劃設置12座地下車站及1處機廠，共分為6個區段標施作。

北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，CF680A標將是北環段第3個開工的工程標。

一工處指出，CF680A區段標工程為北環段銜接營運中環狀線一期工程之標案，能否順利發包對後續之營運具有關鍵性之影響，前經5次公開招標，惟因受到COVID-19疫情與俄烏戰爭等外在國際情勢，以及國內整體工程量飽和、營建產業面臨缺工、缺料、營建物價飛漲等因素影響，均因無廠商參與投標而流標。

一工處表示，依現況檢討招標文件、預算及工期之合理性，有效提高廠商之投標意願後，終於在第6次公開招標，由工信工程股份有限公司以148億3100萬元得標，後續期望帶動其他捷運北環段工程標也能順利發包，朝全線動工目標邁進。CF680A最快將於9月開工，預計8年半後完工。