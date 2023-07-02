中國大陸為穩定房地產市場不斷推出穩定措施，至今未見成效，搖搖欲墜的房地產市場似乎正進入一個棘手的新階段，最新數據顯示除了購房需求快速減弱，二手房掛牌量正在激增。

據《華爾街日報》報導，中國房地產銷售在2023年初出現短暫的回暖，但包括上海在內的主要城市樓市成交量與價格最近不斷下降。雪上加霜的是，越來越多的房主正加速拋售房產，新增的二手房掛牌量已創下數年來的新高。

根據研究機構上海易居房地產研究院的資料，在包括上海、北京、廣州和杭州在內的13個主要城市，5月份二手房掛牌量比去年12月增長了25%，其中上海的掛牌量激增82%，武漢的掛牌量增長72%。

報導稱，從某種程度來說，這一增長表明中國經濟在經歷了2年多的冠病疫情防控後開始正常化。疫情防控期間許多業主的生活按下了暫停鍵。許多人現在重新開始計畫結婚、生子或搬遷，為此他們必須把房子賣掉。

不過，一些賣家說，他們賣房是因為面臨財務壓力，或者對市場失去信心，想在樓市變得更糟之前儘早脫身。

分析師警告，如果有太多的房主同時嘗試賣房，可能會加劇供應過剩的擔憂，給中國的房價帶來新一輪的下行壓力，損害人們原本就已十分脆弱的經濟信心。

仲量聯行首席中國經濟學家龐溟分析，住房供過於求的情況惡化時，房價肯定會承壓。他稱，看來大家都在等待房價見底。

青島的一位賣房者告訴《華爾街日報》，此前她不得不多次大幅降低要價，最終在6月初找到了一位買家。她的房子最初掛牌價約12.6萬美元（約合台幣387萬元），但最後不得不以約合9.7萬美元(約合台幣297萬元)的價格成交。

數年前中國的房地產市場過熱引起官方擔憂，多次收緊信貸以遏制投機炒作。隨後開發商陸續出現違約，但房價仍未明顯下跌。根據網上房地產平台諸葛找房的資料，過去一年，中國100個重點城市的二手房均價下跌0.7%。相較美國2008年房地產泡沫破裂後3年內住宅價格下跌了14%，大陸房地產跌價顯得微不足道。其中有相當大一部份是地方政府採取各種措施來托住房價。

報導說，提振房地產市場對中國政府至關重要，因為房地產在中國經濟活動中占比1/4之多，也是一般人資產的主要形態。因此，如果房地產景氣繼續下降，將會進一步拖累中國經濟，讓預期在結束疫清零後的經濟復蘇受到嚴重打擊。