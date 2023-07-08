澎湖環保局人員下午登台華輪上稽查。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

真是超惡劣！航行高雄馬公航線，半官股經營的台華輪，今日泊在馬公港碼頭時，竟然利用烈日當頭，以為沒人看到，將馬公港區當成都是台華輪的垃圾桶，而將船上垃圾直接從船尾「海拋」，由於整個過程持續拋擲4-5次，被坐在對面涼亭乘涼的民眾發現拍下，也質疑前行政院長蘇貞昌雖然下台了，行政院這「向海致敬」政策就變成這副不堪模樣了嗎？

由於證據確鑿，已違反一般事業廢棄物清理法和商港法，澎湖縣政府環保局將依法開罰，最高可罰300萬元。

台華輪在1998年台灣航業民營化後，泛公部門持股共約4成，目前為政策性補貼部分虧損，由台灣航業持續經營高雄至澎湖航線營運，已達34年時間，即將8月退役，換中央全額補助27億6300萬元，委託一樣是台灣航業建造和營運的新輪接手。

據瞭解，台華輪是昨深夜夜航，今（8）日清晨抵達馬公港後，就停泊在馬公港碼頭，卻利用中午近12時許用餐時間，在船尾處向大海拋擲4-5次垃圾入海，以為神不知、鬼不覺，不料被坐在對面港區涼亭內乘涼休息的民眾，將整個過程全都拍。

由於台華輪為公共交通運輸工具，帶有半官方色彩，還做了這不良的舉動，也讓被要求將所有垃圾都必須分類帶下船處理的遊艇業者覺得諷刺，因為都被要求不能在海上留下一點垃圾了，且澎湖縣還一直被海廢破壞海岸線所苦，沒想到官營的台華輪竟帶頭違法。

湖縣政府環保局表示，有關民眾檢舉台華輪船尾亂丟垃圾一案，已於下午2時20分至台華輪上稽查，因台華輪為營業船隻，涉違反一般事業廢棄物清理法第28條相關規定，另也違反商港法第38條，依規定商港區域內，船舶垃圾應留存船上或排洩於岸上收受設施。亂丟垃圾違反商港法第38條第1項，依同法63條，可處30萬以上、150萬元以下罰鍰。後續將請台華輪依疑涉違反廢棄物清理法第28條相關規定陳述意見予以說明，並依廢清法第52條處6千以上、300萬元以下罰鍰。