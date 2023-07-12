海巡強靠登檢越界拖網的無船名陸船。（海巡提供／許逸民澎湖傳真）

5日才新進駐澎湖海巡隊的10091巡防艇，昨（11）日下午2時35分於目斗嶼北方海域執行失蹤人員搜救任務時，意外發現一艘「無船名」大陸籍漁船進入我國限制水域拖網作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，經採取緊追及強靠登檢後，全案依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船連夜押返，至昨夜11時許方抵馬公港留置調查。

海巡隊指出，這艘「無船名」、「無船舶證書」和「無船籍港口登記」等三無的大陸籍漁船，當時是在目斗嶼北34浬處（距領海基線18.6浬）處拖網作業，因此立即鳴笛廣播喝令停船，但該陸船仍持續逃逸拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有7名船員，初步量測體溫均正常，以白帶魚為主的漁獲1500公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。

海巡表示，7名陸籍船員均無發燒或是疑似感冒症狀，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。海巡署也籲請漁民朋友，如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

海巡署艦隊分署新型100噸級巡防艇PP-10091艇，係「籌建海巡艦艇發展計畫」中新型100噸級巡防艇第五艘，由中信造船廠承造，於前（2021）年12月7日開工，並在今年6月16日於中信高鼎廠完成驗收及交船典禮事宜，總造價達2億3247萬元整，其總噸位319噸，續航力達1300浬以上。

也是澎湖海巡隊第二艘進駐之新造100噸級巡防艇，本月5日15時方由澎湖子弟洪金柱艇長率隊返抵澎湖海巡隊，至於首艘PP-10087艇則於前年11月20日進駐該隊。