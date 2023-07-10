台灣國際造船公司基隆廠10日上午舉行第14艘100噸級巡防救難艇的交船典禮，由台船公司基隆廠廠長施炎輝及海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持。

台船表示，該公司設立之初，就是為了配合國家政策以支援國防、海防建設。這次交付給海巡署的100噸級巡防救難艇，是15艘救難艇中的第14艘，全案共計15艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

上午交船典禮中，台船公司基隆廠施炎輝廠長將PP-10083巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署金門海巡隊趙子德組主任，並由海巡署艦隊分署吳瑞祥警監秘書見證交船儀式。施炎輝廠長於典禮中致詞感謝海巡署對台船公司的支持，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入海巡署艦隊分署團隊。

台船指出，這艘PP-10083巡防救難艇在110年5月17日開工，110年12月13日安放龍骨，112年2月7日舉行下水典禮，在台船基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作之下，戮力完成。

這艘巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船指出，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。