來自全國各地高中職學校的23位教師一同研習，體驗金門石蚵、鋼刀、食雕等文化。(于家麒攝)

學員們用防風打火機，在以魷魚乾做成的梅花鹿身上瞬間燒出白花點。(于家麒攝)

金門傳統工藝食雕大師蔡俊傑，親自傳授教師們利用魷魚乾製作活靈活現的梅花鹿。(于家麒攝)

傳說中的神獸-鳳凰，也是食雕大師蔡俊傑以魷魚乾做成的拿手絕活。(于家麒攝)

來自高雄立志高中餐飲科的老師趙梓琍(右)展示親手學習製作的梅花鹿食雕。(于家麒攝)

為推展在地文化及小農特色產業，國立金門農工職校餐飲科自7月11日起一連三天推出「刀雕藝術.蠔蜂狂」教師公民營機構研習活動，邀請在地職人擔任課程老師，與來自全國各地高中職學校的23位教師一同研習體驗金門石蚵、鋼刀、食雕等文化，並與在地小農特色產業做結合，每位參與的教師都收穫滿滿，將金門特色文化帶回台灣各地做宣傳。

主辦單位指出，研習活動在第一天就設計參訪金門重要的石蚵文化產業，邀請在地養蚵達人李金溝與李水思，帶領參與教師們親自下蚵田採石蚵、剝石蚵、也了解了金門石蚵文化產業；課程還邀請古寧頭媽媽-翁秀玉現場指導大家如何煮出最道地的金門蚵仔煎、蚵乾飯及如何製作石蚵乾。

第二天的活動則邀請到生態指標的蜂農-金盤山養蜂場翁慶佑及小金門海霓蜜坊謝光霓兩位蜂場主人，指導大家辨識蜜蜂的分工，照顧工作及東洋蜜及金門野蜂蜜差異，並認識如何提蜜查蜂、抖蜂取蜜，及了解各地蜂蜜的不同口感。課程中也邀請到金門甜點達人愜意甜點工作室負責人-黃朝翔與黃翊雯，指導運用金門野蜂蜜製作創意甜點。

今(13)日最後一天的課程由金合利鋼刀第三代負責人吳增棟及第四代傳人吳毅桓指導教師們瞭解金門鋼刀文化、製作過程與保養訣竅。壓軸活動則邀請了金門傳統工藝食雕大師-蔡俊傑，親自傳授教師們利用魷魚乾製作活靈活現的鳳凰與梅花鹿食材裝飾。

蔡俊傑說，他父親以前從事「撿桌」時就有做「菜雕」的工作，從小耳濡目染下對這門「藝術」也就培養出濃厚的興趣。後來他發現很多以生鮮為材料的菜雕成品容易腐壞、無法長時間保存，在偶然間的突發奇想下就研發出以乾的魷魚當材料做出各種形態的動物造型食雕，以梅花鹿、老鷹、駿馬等較多，其他像是傳說中的神獸龍、鳳、鰲和贔屭等也都會做，以前也沒有人會做，他算是第一人，因此也正面臨傳承上的困境，有機會來教大家學習製作也是一種緣份，也希望能讓這門藝術能一直延續下去。

參加研習的高雄立志高中餐飲科老師趙梓琍表示，金門的「食雕」文化在台灣本島很少看到，常見的都是以西瓜、南瓜等為材料的「蔬果雕」，第一次有機會體驗到以乾貨為材料的食雕真的感到非常新鮮。一連三天的研習活動讓參與的每一個老師都非常驚艷，下蚵田、採蜂蜜也都是人生初體驗，今天更在鋼刀廠親手打造出一把刻有自己名字的小刀，真的不虛此行。