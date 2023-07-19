金門縣政府為推動身心障礙者自立生活支持服務，增加障礙者及一般民眾對此服務的認識及了解，今（19）日下午假金獅影城辦理【突破『自我』擁抱生命】跨越限制，擁抱失去宣導座談會，邀請生命探索激勵講師林欣蓓分享自己的生活歷程與經驗，推廣身心障礙者以自我選擇、自我決定、自我負責為出發點，可自立生活並擁有平等的社會參與。

縣府社會處指出，身心障礙者自立生活支持服務是由衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理，希望透過此次宣導座談的機會，讓障礙者及民眾了解服務目的與意義及服務的項目。

社會處說明，自立生活支持服務主要為推廣身心障礙者以自我選擇、自我決定、自我負責為出發點，透過同儕支持員及個人助理協助，讓居住於社區中的身心障礙者可自立生活並平等的社會參與，依照身心障礙者個人意願及選擇來協助所需服務項目，讓障礙者不受身體侷限，以自己的想望選擇想要的生活方式，減輕家庭照顧之負擔。

社會處長陳世保表示，縣府相當重視身心障礙者的權益與服務，推動多項社區式及支持性服務，除了上述自立生活支持服務外，尚有多項服務如：社區式日間照顧服務、社區式日間作業設施、社區居住、家托服務、臨時及短期照顧服務、雙老家庭及視障生活重建等服務，如民眾有需求，可致電金門縣政府社會處社福科082-322897詳洽各業務承辦人。