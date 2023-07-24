一對情侶與2名友人疑因酒後爆發口角引起「大亂鬥」，金門警方獲報到場處理。（警方提供）

金門縣金城鎮北堤路某檳榔攤前23日晚間傳出槍響！一對情侶與2名友人疑因酒後爆發口角引起「大亂鬥」，警方到場勸導仍無法排解，李姓男子持酒瓶作勢攻擊，警方為制止脫序行為遂對空鳴2槍控制現場。附近受到驚嚇的民眾表示，看似單純的吵架警察怎麼會突然開槍，似乎有點緊張過度，懷疑員警執法過當，對此金城分局也成立調查小組並由督察室調查開槍原因。

警方指出，昨晚21時許，金城警分局金城派出所接獲110報案，指稱金城鎮北堤路迴龍宮檳榔攤前，有民眾因酒後口角。員警抵達現場時，有周姓、林姓、李姓及黃姓等4位民眾酒後因故發生口角，並有爭執、喧嘩等情事，經警方勸導、約制後仍不願就此離去，後續場面愈加混亂。

豈料，另名王姓男子欲排解糾紛，卻因酒醉反而導致爭執加劇，李姓男子並持酒瓶作勢攻擊，警方為制止脫序行為，並保護在場人的生命財產安全及秩序，遂對空鳴2槍發控制現場，避免事態進一步擴大。

民風純樸的金門夜裡突然傳出槍聲，也嚇壞了附近鄰居。民眾表示，附近幾家小吃店中午及晚上常有工人下工後聚會飲酒作樂，看似單純的酒醉吵架事件警察怎麼會突然開槍，還以為是不法分子開槍打人，差點嚇死，質疑員警似乎有點緊張過度、執法過當。

對此，金城分局說明，依《警械使用條例》第4條第1項第4款：「警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時，得使用警槍」。檢視該案，員警為防止民眾生命財產遭受違害而對空鳴槍制止，並未造成民眾其他傷害；該分局也已成立調查小組並由督察室調查開槍原因。

警方表示，該案件雖然不是聚眾鬥毆事件，各關係人也未提告訴，但已觸犯《社會秩序維護法》，相關人等均帶案調查，後續將依社會秩序維護法進行裁處，提醒民眾飲酒要適度，切勿以身試法。

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