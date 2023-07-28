杜蘇芮颱風直撲金門，今（28）日一早各地陸續傳出災情。根據統計，目前金門停電戶數近8000戶，台電將俟風雨暫歇後立即派工程人員進行巡視查報災損及復電工作。另外，在供水方面，自來水廠表示目前供水正常，將持續關注後續情況。但許多道路也因為路樹傾倒導致交通中斷，恐影響後續災後復原工作。

立委陳玉珍心繫金門，她說，這次颱風直撲金門而來，造成全島10至14級風肆虐，回想起2016年莫蘭蒂颱風導致金門重大災情，記憶猶新。因此，她與台電、國防部等單位保持聯繫，俟風雨過後，將立即請空軍C130載運台電搶修員工及相關救災機具，而目前台電已向國家災害應變中心提出4個班21人及6台車待命隨時前往金門馳援救災。國防部也將視災情支援在金門的國軍弟兄投入災害搶救工作，協助搶通要道，以求快速恢復道路交通及供電。

陳玉珍也提到，由於颱風期間水電中斷，家園一時難以復原，她也與陳水木議長慈善基金會合作，提供免費住宿的地方（金金禮寓飯店），讓受災鄉親能有暫時安置的處所。

陳玉珍說，這次颱風來襲，考驗的不僅是政府救災防災的能力，更是在金門島上全體鄉親發揮同舟共濟的精神，大家一起協助復原家園。他期盼颱風趕緊過去，讓所有搶修工作能順利展開，讓金門一切恢復正常。