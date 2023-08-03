今年第6號颱風卡努龜速移動，為大台北帶來風雨，氣象局預估今（3）日深夜至明日清晨卡努距離台灣最近，許多民眾都關心是否會放颱風假？《中時新聞網》整理各縣市4日停班停課狀況，帶您一次掌握。

氣象局今日下午資訊顯示，中度颱風卡努中心位置在台北的東北方約330公里之海面上，以每小時5轉7公里速度，向西轉東北東進行，七級風平均暴風半徑280公里，氣象局已發布陸上、海上颱風警報，警戒區域包括新北、台北、基隆、宜蘭等地；北部、東北部海面航行的船隻也要嚴加戒備。

●基隆市 尚未宣布。

●台北市 尚未宣布。

●新北市 尚未宣布。

●桃園市 尚未宣布。

●新竹市 尚未宣布。

●新竹縣 尚未宣布。

●苗栗縣 尚未宣布。

●台中市 尚未宣布。

●彰化縣 尚未宣布。

●雲林縣 尚未宣布。

●南投縣 尚未宣布。

●嘉義市 尚未宣布。

●嘉義縣 尚未宣布。

●台南市 尚未宣布。

●高雄市 尚未宣布。

●屏東縣 尚未宣布。

●宜蘭縣 尚未宣布。

●花蓮縣 4日照常上班、上課。

●台東縣 3日蘭嶼鄉12時停班停課；綠島鄉18時起停班停課。

●澎湖縣 尚未宣布。

●連江縣 尚未宣布。

●金門縣 尚未宣布。

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。