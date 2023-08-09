卡努颱風引入的西南風，讓近期中南部人幾乎都以雨天迎來早晨，氣象粉專「台灣颱風論壇」就指出，受到西南風與陸風交會輻合，未來幾天台中到屏東地區仍會持續下雨，預估周四、五是降雨高峰期。

台灣颱風論壇在臉書PO文「西南風水氣增，注意持續性大雨」，論壇指出，未來幾天台中到屏東，仍會持續受到西南風與陸風交會輻合而持續降雨，入夜後到隔天中午，是最容易下大雨的時段，且會隨著水氣增加，降雨範圍、強度，持久度也會跟著變強擴大。

論壇表示，根據氣象局資料，周四、五(10日、11日)水氣量最為豐沛，意味著這兩天是本次降雨高峰期，中南部與內陸山區都會有強降雨現象，同時北部地區也必須注意午後大雷雨。

不少網友紛紛回報：「台北快熱死了」、「鼓山正在大雨中」、「高雄除濕機半天就滿了」、「早上出門上班，根本是颱風等級的大雨」、「最近高雄早上一定大雷雨」、「屏東到底要下到何時」、「每天早上上班都是濕的」。