國民黨立委王鴻薇15日再爆前瞻計畫撒幣，債留曾孫。屏東今年4月招標全台有史以來最貴，要價25.8億的棒球場。（王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

王鴻薇更揭露，屏東縣棒球場得標廠商隆大營建，獨董中有因815大停電最短命中油董事長陳金德，陳金德過去曾任高雄市副市長、環保局長，是陳菊人馬。（王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國民黨立委王鴻薇15日再爆前瞻計畫撒幣，債留曾孫。王鴻薇表示，屏東今年4月招標全台有史以來最貴，要價25.8億的棒球場，建案問題重重，財務可行性評估初估要100年才能回本，還發現得標的廠商隆大營建與綠營淵源頗深，得標廠商隆大營建獨董竟有菊系，新潮流大將陳金德，難道前瞻計畫變成綠友友的「錢沾」計畫？

王鴻薇補充，屏東縣國際棒球場統包工程，總開發經費25億8657萬1290 元，縣府自行負擔18.4億元，中央補助7.5億元，是前瞻建設2.0的案子，根據屏東縣政府自己的報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8千元，每年管理維護支出1367萬5千元，每年預計淨收入2572萬3千元；但要是以新竹棒球場3.5億預算膨脹到12億的模式，未來花費不止於25億，這樣的財務可行性評估居然可以通過？

王鴻薇也說，事實上屏東縣國際棒球場統包工程案，屏東縣政府自行負擔甚重，依照國庫署的資料，屏東縣政府目前債務餘額30億，每年收支短絀，從8年前的10.62億，暴增到2022年的40.32億元。未來還要承擔18億的建設成本，但這些光要回本就要等100年，如果未來還有追加預算，根本是無底錢坑，對屏東縣政府現在的財務狀況是雪上加霜，「完全是一個債留曾孫的工程。」

王鴻薇更揭露，得標廠商隆大營建，赫然發現獨董中有因815大停電最短命中油董事長陳金德，陳金德過去曾任高雄市副市長、環保局長，是陳菊人馬，因高雄氣爆而下台、後擔任過宜蘭官派代理縣長，是民進黨宜蘭幫重要人物。但在2018年高雄副市長、環保局長任內，違法兼任兩家營利事業負責人，遭到監察院彈劾以13比0全票通過，可以說是劣跡斑斑的人物。

而陳金德於2021年7月6日擔任隆大營建獨董，隆大營建過去沒有任何興建球場經驗，過去「自稱」公共工程只蓋過兩間學校校舍的條件下，得標台灣史上最貴棒球場建案，自己還發新聞稿說「以前不碰公共工程」，真不曉得是不是陳金德給的勇氣，讓隆大營建出手得標，這樣的「綠友友」，重大工程組合，拍電影也拍不出民進黨政府的劇本。