賴清德（左）擔任行政院長時，李退之（右）被提拔為農委會副主委。（資料照，張鎧乙攝）

民進黨立委賴品妤猛轟國民黨總統參選人侯友宜的核能政策，其父賴勁麟反被踢爆是雲豹等多家能源公司董事長，也讓雲豹能源成各界關注焦點。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯昨再批雲豹能源公司其中一位獨立董事李退之，擔任獨董後，北門魚電共生案很快就由雲豹標到。而除李退之曾是賴清德任閣揆時的農委會副主委，徐巧芯也起底雲豹1案件！

徐巧芯昨（17）日在政論節目《新聞大白話》中提到，大家會針對雲豹能源，是因該公司本質上是被民進黨派系把持，先利用台電保證收購價格，比台電發電價格及民眾購電價格高的中間價差賺走後，每多發一度電，使國庫及納稅人多虧空，反觀雲豹賺飽飽。徐巧芯進一步說明，風力發電收購一度7塊，民眾買2塊多，中間就是台電虧損，當台電虧損四千多億，這些再生能源公司賺飽飽，再把這些賺到的錢給民進黨新潮流議員或立委獲利委當政治獻金，「這不是掏空台灣嗎？」

徐巧芯也透露，雲豹能源公司還有一個獨立董事叫李退之，在2022年九合一選舉時曾任台南市長黃暐哲的發言人，攻擊謝龍介。徐巧芯質疑，一家能源公司的獨立董事，可以參與選舉攻擊政敵嗎？且當李退之擔任獨董後，北門最大魚電共生案很快就由雲爆標到。李退之被視為民進黨主席、總統參選人賴清德的子弟兵，賴清德曾在李退之選立委時，多次站台相挺，更在賴清德擔任行政院長時，被提拔為農委會副主委。

此外，徐巧芯更起底，指雲林縣前口湖鄉長林哲凌曾收雲豹能源50萬政治獻金，而當要蓋案場時因受到漁民抗議，林哲凌竟向雲豹能源公司表示可以幫忙擺平漁民，但要給他400萬，「雲豹就真的給錢，這就叫收賄」，質疑雲豹能源公司的政商手段是否符合公平正義？

據法院判決書等相關資料，徐巧芯所指的事為林哲凌涉嫌自2020年8月起，利用雲豹能源公司在土地取得與施作期間遭居民、養殖業者圍路抗爭時，假借職務向雲豹能源公司索賄；雲林地方法院後來依收受賄賂罪判處林哲凌有期徒刑10年，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得約400萬元沒收。時任雲豹執行長譚宇軒偵審時也坦承行賄，並當庭向法官要求免刑、減刑或緩刑宣告，最終被判刑3個月。