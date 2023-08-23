新北市殯葬處年初爆發集體收賄事件，21名火葬場公務員及僱員長期收受殯葬業者賄賂，配合加快火化速度、選定火化時間等，今日遭新北地檢署起訴，新北市議員黃淑君下午也在議會要求市府拿出相關作為，防止貪瀆事件一再發生；民政局回應，目前已更改內規，每日上班人員身上攜帶現金不得超過300元。

針對這起集體涉貪醜聞，新北市議員黃淑君表示，不僅殯葬處的收賄案，還有先前文化局黃金博物館的財產失竊，都顯示許多人贓枉法，並未專心在市政作為上，而政風處為市府把守最後一關，應該要拿出相關作為。

對此，政風處長尹維治回應，殯葬處的收賄案是市府主動發現並提供情資，交由檢方介入調查；黃金博物館的案件也是市府祕書處清點財產後發現問題，且在殯葬處案件發生後，火化場除了加強法治宣導外，也更改內規防貪。

民政局則補充，現行規定火化場每日上班人員，在上班期間不得隨身攜帶超過300元現金，但可放置在辦公室內，此外每周也會抽閱監視器，並至火化場、遺體冷藏室等查察，也自5月起啟用火化爐排程系統，讓家屬直接透過螢幕得知各區火化進度，更不定期進行職務輪調，來防止貪瀆不法情事發生。